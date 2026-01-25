Haberler

Protokoldeki kravatlı simitçi

Bursa'da yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi şık bir şekilde giyinerek kentin tarihi çarşılarında satıyor. 'Kravatlı simitçi' olarak tanınan Berksun, hijyen konusuna dikkat ederek, sıcak bir diyalogla müşterilerine simit sunuyor. Kent protokolüyle de iletişimi olan Berksun, simitlerini yerden vitrine kaldırdığını vurguluyor.

BURSA'da yaşayan Ahmet Berksun (66), sepetine doldurduğu 150 simidi, her gün kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor. Çevresinde 'kravatlı simitçi' olarak tanınan Berksun, çarşı esnafı ve müşterilerinin yanı sıra kent protokolünün de ilgi odağı. Bursa protokolünü makamında ziyaret eden Berksun, resmi tatil günlerinde valilikte yapılan bayramlaşma törenlerine de katılıyor.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Berksun, 6 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı. Aslen Çorumlu olan ve 3 yıldır her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına giden Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor. Berksun'u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzı ve taktığı güneş gözlüğüyle hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor. Hijyen konusunda da titiz davranan ve eldivenle tuttuğu simitleri, müşterilerine ikram eden Berksun, sadece kış aylarında değil, yaz sıcağında da tarzından ve dış görünüşünden taviz vermeyerek, takım elbisesi ve kravatıyla, çarşı çarşı dolaşıp simit satıyor.

'SOKAK SİMİDİNİ YERDEN VİTRİNE KALDIRDIM'

Tarzıyla sadece sokaktaki vatandaşın değil, kent protokolünün de dikkatini çeken Ahmet Berksun, Bursa protokolünü makamında ziyaret ediyor.

Gördüğü ilgi karşısında mutluluk duyduğunu söyleyen kravatlı simitçi Ahmet Berksun, "Bursa'da gezerek simit satıyorum. Sokak simidini yerden vitrine kaldırdım. 3 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanların güzel tepkilerini alıyorum. Her gün gördüğüm kişiden, milletvekiline kadar herkesten ilgi görüyorum. Onların ilgisinden gurur duyuyorum. Üstümün düzeniyle istediğim yere gidip simit satabiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

