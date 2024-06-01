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Bursa Nilüfer Belediyesi Yıldız Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Burdur'da düzenlenen Yıldız Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Nilüfer Belediyesi şampiyon oldu. Final maçında İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nü yenen Bursa Nilüfer Belediyesi, turnuvanın en değerli oyuncusu Arda Mutlu'nun da yer aldığı kadrosuyla birinci oldu.

BURDUR'da düzenlenen Yıldız Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Nilüfer Belediyesi Türkiye şampiyonu oldu.

Burdur'da 27-31 Mayıs'ta yapılan Yıldız Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda 4 grupta 11 ilden 16 takımın mücadele ett. Final maçında Bursa Nilüfer Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü karşılaştı. Merkez Spor Salonu'ndaki maçı Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü kazandı. Turnuvada Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü şampiyon, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Beşiktaş Safi Çimento üçüncü, Yeni Mahalle Belediye Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Arda Mutlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya verdi.

HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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