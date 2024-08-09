Bursa Mudanya'da Siyah İncir Hasadı Başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde siyah incir hasadı başladı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Mürsel Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldiği programda, siyah incirin kalitesine ve bölge ekonomisine katkısı vurgulandı.

Hasat programına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ve Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile üreticiler katıldı.