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Bursa Merkezli Fuhuş Operasyonunda 19 Zanlı Tutuklandı

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Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı. Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarıldı ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi.

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'deki operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa merkezli 4 ilde 40 farklı adreste 300 polisin katılımıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda zorla fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarılmış, şüphelilerin fuhuş pazarlığını yaptıkları evlerdeki aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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