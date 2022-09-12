Bursa haberi! Bursa'da "2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022" finali gerçekleşti Güncel Haberler Bursa gündem haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bestekar Sanatçı Erdinç Çelikkol'a vefa amacıyla "2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022" adıyla yarışma düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bestekar Sanatçı Erdinç Çelikkol'a vefa amacıyla "2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022" adıyla yarışma düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Fahri Dibekoğlu yönetti. Gecede konuk sanatçı olarak sahne alan Nusret Yılmaz ünlü bestekarların eserlerini müzikseverler için yorumladı. Yarışmada finale kalan solistler de eserlerini seslendirdi. Jüri üyelerinin solistleri değerlendirmesi sonucu yarışmada dereceye girenler belirlendi. Gecede Meriç Ersal'ın seslendirdiği bestesi Burhan Atik'e ait "Merak Ettim Bursa'yı" eseri 1.'inci olurken, Oğuz İmrak'ın seslendirdiği bestesi Hülya Gökçe'ye ait "Hep Yemyeşilsin Zümrüt Misali" eseri 2.'nci ve solist Ayşegül Yüzgeç'in yorumladığı bestesi Faruk Şahin'e ait "Uludağ'dan Gelir Misk ile Amber" eseri ise 3.'ncü oldu. Yarışmanın sonunda bestekarlara ve solistlere plaket takdim edildi. Güncel Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü Merinos Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberi! Bursa'da '2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022' finali gerçekleşti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.