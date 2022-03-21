Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'da düğün konvoyundan oluşan araçlar yol kapatıp oyun oynadı.

Bursa'da düğün konvoyundan oluşan araçlar yol kapatıp oyun oynadı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, tespit ettikleri 3 otomobil sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Bademli Köprüsü Mudanya yolu katılımında meydana geldi. Düğün konvoyundan oluşan otomobillerin yolu kapatarak oyun oynaması trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki alınca Bursa Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, 16 Z plakalı araç sürücüsü K.Ü., 34 CKG plakalı araç sürücüsü Y.S., 16 ASM plakalı araç sürücüsü E.G.'ye kişi başı 588, toplamda bin 764 lira cezai işlem uyguladı.

Diğer yandan sürücülerin ehliyetlerine psikoteknik değerlendirme raporu alınması için el konuldu.

(Abdullah Uğur/ İHA)

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

Yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title