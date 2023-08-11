Bursa'da TIR, gişe sırasında 3 otomobile çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, otoyol gişelerinde sıra bekleyen 3 otomobile çarptı. Kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, otoyol gişelerinde sıra bekleyen 3 otomobile çarptı. Maddi hasarlı kaza anı, gişe sırası bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, gişe sırası bekleyen 3 otomobile çarparak durdu. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olası başka bir kazaya karşı otoyol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada, TIR ve otomobil sürücülerinden yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise gişe sırası bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.