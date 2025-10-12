Haberler

Bursa'da Stadyum Çevresinde Sağlıksız Ürün Satışına Ceza

Bursa'da Stadyum Çevresinde Sağlıksız Ürün Satışına Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK maçı öncesi Bursa'da, stadyum çevresinde sağlıksız yiyecek satan 25 seyyar satıcıya toplam 73 bin 825 lira ceza kesildi. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Menemen FK Maçı öncesi Bursa Büyükşehir ile Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, stadyum çevresinde yiyecek satan 25 seyyar satıcıya sağlıksız ürün satmaktan toplam 73 bin 825 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa Büyükşehir ile Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu akşam oynanan Bursaspor-Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde denetimlerini sıklaştırdı. Stat çevresinde seyyar tezgahlarda yiyecek satan esnafa yönelik yapılan denetimlerde sağlıksız ürün sattıkları gerekçesiyle 25 satıcıya toplam 73 bin 825 lira cezai işlem uyguladı. Yetkililer, sağlıksız ürün satanlar esnafa yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.