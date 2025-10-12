Bursa'da Stadyum Çevresinde Sağlıksız Ürün Satışına Ceza

Menemen FK Maçı öncesi Bursa Büyükşehir ile Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, stadyum çevresinde yiyecek satan 25 seyyar satıcıya sağlıksız ürün satmaktan toplam 73 bin 825 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa Büyükşehir ile Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu akşam oynanan Bursaspor-Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde denetimlerini sıklaştırdı. Stat çevresinde seyyar tezgahlarda yiyecek satan esnafa yönelik yapılan denetimlerde sağlıksız ürün sattıkları gerekçesiyle 25 satıcıya toplam 73 bin 825 lira cezai işlem uyguladı. Yetkililer, sağlıksız ürün satanlar esnafa yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.