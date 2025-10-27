Bursa'da Seyyar İhlamur Satıcısının Telefonu Çalındı

BURSA'da seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D.'nin (57), para bozdurmaya giderken tezgahta bıraktığı cep telefonu çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D., geçen hafta, para bozdurmak için tezgahından ayrıldı. Bu sırada yoldan geçen Sıtkı G. (69), Hikmet D.'nin tezgahta bıraktığı telefonu alıp kaçtı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Hikmet D., polise haber verdi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi adresinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin telefonu sattığı öğrenildi. Zararının 23 bin lira olduğunu söyleyen Hikmet D., şikayetçi oldu.