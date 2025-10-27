Haberler

Bursa'da Seyyar İhlamur Satıcısının Telefonu Çalındı

Bursa'da Seyyar İhlamur Satıcısının Telefonu Çalındı
Güncelleme:
Bursa'da seyyar ıhlamur satan Hikmet D.'nin cep telefonu, para bozdurmaya giderken tezgahta bırakıldığı sırada çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin kısa sürede yakaladığı şüphelinin telefonu sattığı ortaya çıktı.

BURSA'da seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D.'nin (57), para bozdurmaya giderken tezgahta bıraktığı cep telefonu çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet D., geçen hafta, para bozdurmak için tezgahından ayrıldı. Bu sırada yoldan geçen Sıtkı G. (69), Hikmet D.'nin tezgahta bıraktığı telefonu alıp kaçtı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Hikmet D., polise haber verdi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi adresinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin telefonu sattığı öğrenildi. Zararının 23 bin lira olduğunu söyleyen Hikmet D., şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
