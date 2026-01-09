Haberler

Bursa'da kuyumcu soygunu kamerada

Güncelleme:
Bursa'da bir kuyumcu, maskeli soyguncunun silah tehdidine karşı cesaret göstererek bağırıp azarladı. Panikleyen soyguncu dükkandan kaçarken, güvenlik kameraları olayı kaydetti. Soyguncu, polis operasyonuyla yakalandı.

BURSA'da kuyumcu S.A. (45), maske ile dükkanına girip, tabanca doğrultarak kendisinden altınları isteyen U.T.'yi (30), bağırıp azarladı. Panikleyen U.T. koşarak dükkandan kaçarken, soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ocak'ta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. S.A.'ya ait kuyumcu dükkanına, elinde tabanca, yüzünde maske ile giren U.T., kuyumcuya silah doğrultup, altınları vermesini istedi. Bir müşterisi ile ilgilendiği sırada yaşanan soygun girişimi karşısında soğukkanlılığını koruyan S.A., duruma öfkelendi. S.A., kendisine silah doğrultan şüpheliyi bağırıp, azarladı. S.A.'nın tepkisi sonrası panikleyen U.T., dükkandan koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇAN SOYGUNCUYU YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Soyguncuyu kovalayan S.A., yakalayamayınca polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği U.T.'yi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. U.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

500

