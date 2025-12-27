Haberler

Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 işletmede hasar meydana geldi.

Yangından etkilenen işletmelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
