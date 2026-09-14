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Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu

Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu
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Bursa'da güreş antrenörü, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.

Bursa'da güreş antrenörü, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten (55) haber alamayan sporcular, kaldığı odaya girdi.

Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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