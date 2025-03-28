Bursa'da Dolu Yağışı Fidelere Zarar Verdi
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı sebze ve meyve bahçelerinde fidelerin zarar görmesine neden oldu. Hava olayının ardından bölgede beyaz bir örtü oluştu.
Bursa'da dolu yağışı fidelere zarar verdi
BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçelerdeki fideler zarar gördü.
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ile dağ ilçelerinden biri olan Büyükorhan'da meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Yağışın ardından etraftaki düzlükler adeta kar yağmış gibi beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel