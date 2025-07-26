Bursa'da 'Diğerkamlık' Temalı Yaz Kampı Düzenlendi

Bursa'da 'Diğerkamlık' Temalı Yaz Kampı Düzenlendi
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Bursa İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen yaz kampında 12 ülkeden öğrenci bir araya geldi. Orhaneli Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çeşitli atölye ve doğa etkinlikleri yapıldı.

Bursa İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneğince "Diğerkamlık" temalı yaz kampı düzenlendi.

Orhaneli Belediyesinin ev sahipliğinde, Orhaneli Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 12 ülkeden öğrenciler katıldı.

Çeşitli tematik oturumlar, rafting, doğa yürüyüşü ve drama atölyesi gibi etkinliklerin yapıldığı kampta Prof. Dr. Mustafa Kara ve Dr. Ali İhsan Akçay konuşmacı olarak, Esengül Büşra Kanbur ise drama atölyesi eğitmeni olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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