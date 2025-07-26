Bursa'da 'Diğerkamlık' Temalı Yaz Kampı Düzenlendi

Bursa İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneğince "Diğerkamlık" temalı yaz kampı düzenlendi.

Orhaneli Belediyesinin ev sahipliğinde, Orhaneli Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 12 ülkeden öğrenciler katıldı.

Çeşitli tematik oturumlar, rafting, doğa yürüyüşü ve drama atölyesi gibi etkinliklerin yapıldığı kampta Prof. Dr. Mustafa Kara ve Dr. Ali İhsan Akçay konuşmacı olarak, Esengül Büşra Kanbur ise drama atölyesi eğitmeni olarak yer aldı.