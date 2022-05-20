Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2) - Haberler

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Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2)

3'Ü DE TUTUKLANDIBursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' Süleyman Elhamud, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Bursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' Süleyman Elhamud, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Polis, Bursa, Bomba, DEAŞ, Güncel, Haberler

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