Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2) - Haberler

3'Ü DE TUTUKLANDI

Bursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' Süleyman Elhamud, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.