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Bursa'da çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, İnkaya Mahallesi'nde bulunan bir ahırda çıkan yangın sonucunda 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e (60) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırın üst kısmındaki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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