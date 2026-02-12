Haberler

Bursa'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir balık ve av malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken, yoğun duman üst kattaki daireye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin üst katındaki dairede bulunan 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
