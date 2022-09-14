Burhanettin Bulut: 'Parası Olmayan Grip Aşısı Olamayacak'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ülkede 20 milyona yakın riskli hasta olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’nın 3,5 milyon grip aşısı sipariş ettiğini belirterek, aşı miktarının yetersiz olduğunu kaydetti. SGK’nın ödeme listesinde yer alamayan grip aşılarının geçen seneye göre yüzde 180 zamlanarak eczanelerde 243 TL’den satılacağını kaydeden Bulut, “Parası olan grip aşısı olabilecek, parası olmayan olamayacak” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ülkede 20 milyona yakın riskli hasta olmasına karşın Sağlık Bakanlığı'nın 3,5 milyon grip aşısı sipariş ettiğini belirterek, aşı miktarının yetersiz olduğunu kaydetti. SGK'nın ödeme listesinde yer alamayan grip aşılarının geçen seneye göre yüzde 180 zamlanarak eczanelerde 243 TL'den satılacağını kaydeden Bulut, "Parası olan grip aşısı olabilecek, parası olmayan olamayacak" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın 3,5 milylon grip aşısı sipariş etmesini eleştirdi. "Yaklaşık 20 milyon riskli hastanın olduğu ülkemizde risk grubunun aşılanması için aşı miktarı yetersiz kalacak" diyen Bulut, şunları ifade etti:

"GEÇEN SENE 85 LİRA OLAN AŞI BU YIL 243 TL"

"Grip aşısına olan ilgi Covid-19 ile birlikte arttı. Ancak geçen sene 85 lira 12 kuruş olarak belirlenen grip aşısı bu yıl 243 TL'den satılacak. Dolar kurunun artmasıyla birlikte, grip aşısı yüzde 180 oranında zamlandı. SGK'nın ödeme listesinde yer alan vatandaşlar grip aşısını ücretsiz olabilecek. Ödeme listesinde yer almayan vatandaşlar ise grip aşısını kendi cebinden karşılamak zorunda kalacak. Yani parası olan grip aşısı olabilecek, parası olmayan olamayacak. Sağlık Bakanlığı vatandaşa kısaca 'SGK ödeme listesinde değilsen grip aşısı yaptırma, hasta ol' diyor.

"AŞI MİKTARI YETERSİZ"

84 milyon nüfuslu ülkemiz sadece 3,5 milyon doz aşı siparişi verdi. 20 milyon riskli hastanın olduğu bir ülkede bu aşı miktarı yeterli olmaz. Aşı stok miktarı kademeli olarak artırılmalı. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde yaşanan sorun nedeniyle aile hekimlerine ve hastanelere giden 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, risk grubundaki yurttaşlar, aşısını yazdıramadan dönmek zorunda kaldı. Plansızlık nedeniyle risk grubunda bulunan birçok hasta aşı olamadı. Sağlık Bakanlığı, kronik hastalara ücretsiz verilecek aşıların tedarikine ilişkin acil planlama yapmalı. Çünkü bu plansızlık, organizasyonsuzluk ve ciddiyetsizlik halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.