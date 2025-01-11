Burdur Valisi Bilgihan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgihan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA'nın Burdur Bürosu'nu ziyaret etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Bilgihan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bilgihan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" ve "Her şeye rağmen","Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Haber" kategorisinde ise Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçen Bilgihan, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" başlıklı karesinden yana oy kullandı.

"Bu uygulamadan dolayı da Anadolu Ajansını tebrik ediyorum"

Vali Bilgihan, fotoğrafların hepsinin bir birinden güzel kareler olduğunu, hepsinin birer mesaj da içerdiğini belirtti.

Fotoğraflarla hem sanatsal hem de hayata dokunma açısından güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Bilgihan, "Bütün foto muhabirlerimize teşekkür ediyorum. Bu uygulamadan dolayı da Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylamasıyla fotoğraf sanatına katkı sunulduğunu ve insan yaşamına dair yüzyıllar sonra hatırlanabilecek bir karenin miras bırakıldığını anlatan Bilgihan, şunları söyledi:

"Hem dünyada hem de Türkiye'deki sanatta, sporda, günlük yaşamda, siyasette öne çıkan bir takım anıları biriktirmek, arşivlemek ve gelecek nesillere aktarmak noktasında çok önemli bir misyonu AA'nın yerine getirdiğini düşünüyorum. Bütün emektarlara, emek sahiplerine ve aynı zamanda fikirde üretici olan herkese çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum."