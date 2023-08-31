BURDUR'DA ZAFER BAYRAMI KABUL TÖRENİ YAPILDI

BURDUR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Kabul Töreni düzenlendi.

Göl Polis Tesisleri'nde düzenlenen törende Vali Türker Öksüz ve Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya davetlileri kapıda karşıladı. Törene AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Türker Öksüz, Bugün bizim zafer günümüz, bugün tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen, aziz milletimizin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği yeni bir başlangıç olan 30 Ağustos zaferinin 101'inci yıl dönümü. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatıdır dedi. Vali Öksüz, 101'inci yıl pastasını protokol üyeleri ile birlikte kesti. (DHA)