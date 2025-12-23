Haberler

Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

Kemer ilçesinde İsmail H.'ye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, evde maddi hasar meydana geldi.

Burdur'un Kemer ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Elmacık köyünde İsmail H.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yusuf Hayta - Güncel
