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Burdur'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Burdur'da alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek apartman duvarına çarptı. Kazada araçta hasar oluştu ve sürücüye para cezası uygulandı.

BURDUR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp apartmanın duvarına çarptı. Kazada araçta hasar oluşurken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulandı.

Burdur merkez Cumhuriyet Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda U.A. (39) yönetimindeki 15 ACG 137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir apartmanın girişindeki duvara çarparak durabildi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 2,06 promil alkollü çıkan U.A.'nın sürücü belgesine ikinci defa alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 lira, otomobilin fenni muayenesi olmadığı için de 951 lira olmak üzere toplam 6 bin 47 lira para cezası uygulanarak araç otoparka çekildi. Kaza nedeniyle araçta ve binada hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Burdur Trafik Kazaları Güncel Haberler

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