Burdur'da bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandıran şüpheli Yozgat'ta tutuklandı

Burdur'da bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Yozgat'ta gözaltına alınan G.C, tutuklandı. Şüphelinin, yüksek miktarlarda parası olan kişileri dolandırarak yatırım vaadiyle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan G.C'nin Yozgat'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin seyahat ettiği otobüsü Yerköy'de durdurarak G.C'yi yakaladı.

Yapılan incelemede, şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda parası bulunan kişileri tespit ederek yatırım vaadiyle aradığı ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

