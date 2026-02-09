Haberler

Atatürk'ün imzası ile kurulan santral, 96 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 1926 yılında kurulan ve 1930'da faaliyete geçen hidroelektrik santrali, tarihi makineleriyle 96 yıldır enerji üretimine devam ediyor. Atatürk'ün imzası ile kurulan santral, hem yerel ekonomiye katkı sağlamaya hem de orijinalliğini korumaya çalışıyor.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile kurulan ve 1930'de faaliyete alınan Bünyan Enerji Santrali, 96 yıldır aynı makinelerle enerji üretmeyi sürdürüyor.

Bünyan ilçesindeki hidroelektrik santrali, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulmaya başlandı. Belediye ve Kayserili girişimcilerin desteğiyle, Alman-Çek mühendisleri tarafından kurulup, 1930 yılında devreye alınan, Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrallerinden biri olan santral, elektrik üretmeye devam ediyor. Ayrıca santralin kurulumunda çalışan İstanbullu bir ustanın, memleketine duyduğu özlem nedeniyle bahçeye inşa ettiği 'Kız Kulesi' maketi de ilk günkü gibi korunuyor. Özel bir enerji şirketinin üretim müdürü Fevzi Ekici, "Santralimiz, 1926 yılında Kayserili girişimciler ve o dönemin belediye iş birliğiyle oluşturulmuş ve onların girişimciliğiyle 1926 yılında yapımına başlanmış, akabinde 1930 sonlarına doğru da devreye alınmış bir hidroelektrik santraldir. Günümüze kadar da üretimi devam etmektedir" diye konuştu.

'EKONOMİYE KATKISI DEVAM ETMEKTE'

Fevzi Ekici, "1926 yılında Atatürk'ün imzasıyla hem hidroelektrik santral kurulumu hem bu şirketin oluşumu için Atatürk'ün imzasıyla kurulmuş. Devamında da eminim Atatürk'ün verdiği destekle santral tamamlanmış ve üretime başlamıştır. O dönemde aslında Bünyan ilçesinin haricinde Kayseri merkeze de bu enerji taşınmış ve o yıllarda Kayseri'de tüketilmiş. Ama günümüzde tabii ki santral ve tüketilen gücün çok fazla artmasından dolayı şu anda da yine ekonomiye katkısı devam etmekte ama düşük bir miktarda enerji üretmektedir. Alman ve Çek mühendisliği ile yapılmış bir santral. Markaları da yine Alman ve Çek markaları. Herhangi bir değişiklik yapmadık. Tribünler, jeneratörler hala orijinali gibi korunmakta, bakım onarımları yapılmaktadır" dedi.

'EN ESKİ SANTRALLERDEN BİR TANESİ'

Santralin orijinalliğini korumaya çalıştıklarını belirten Ekici, "Tabii ki bunların mekanik, elektrik aksamlarının tamamını tamir yapabiliyoruz, modifikasyonlar yapabiliyoruz ama orijinalliğini korumak şartıyla. Bünyan ilçemizin, yukarısında bir Pınarbaşı gözümüz var. Su kaynağı buradan geliyor, sürekli akıyor. Suyun hem içme suyu hem de diğer etrafındaki yerlere her ne kadar da içme suyu verilse de bu santralimize su, şu anda yeterli gelmektedir. 1926'da kurulan bu santral belki o günden bugüne hala çalışan, en eski santrallerinden bir tanesidir. Hala da ekonomimize katkısı olmaktadır. Biz de bunu devam ettireceğiz. Biz onları da korumaya çalışıyoruz. Teknolojiye uygun yeni aletler çıktı ama yine de orijinalliğini korumaya çalışıyoruz. Panoda da 96 yıllık alet sergiler maksadında ama yine de kullanıyoruz. Hala kullanıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Litrelerce satın almış
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf