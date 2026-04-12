Haberler

Bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 15 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda, sahte ilanlarla bungalov kiralama vaadiyle 210 milyon lira dolandırıcılık yapan 15 şüpheli yakalandı. 9 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 8 ilde, sahte ilanlar üzerinden 'bungalov kiralama' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Hesaplarında 210 milyon liralık işlem hacmi olan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

210 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporuna göre yapılan incelemelerde; şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

