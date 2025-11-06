Haberler

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, Ortak Demiryolu Tüneli İçin Anlaşma İmzaladı

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, sınırda yer alacak ortak demiryolu tünelinin hazırlanması, inşası ve işletilmesi konularında bir anlaşma imzaladı. Tünelin, bölgedeki ulaşım ve ekonomik gelişime katkıda bulunması bekleniyor.

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, sınırda yer alacak ortak demiryolu tünelinin hazırlanması, inşası ve işletilmesi konularında işbirliğini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov ile Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, sınırda ortak demiryolu tünelinin ortaklaşa inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. İmza töreni, Bulgaristan'ın batısındaki Gyueshevo köyündeki tren istasyonunda gerçekleşti.

Törende konuşan Karadzhov, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olduğunu, tünelin Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki eksik demiryolu bağlantısını tamamlayarak Karadeniz ve Adriyatik Denizi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti.

Yaklaşık 2,4 kilometre uzunluğundaki tünelin, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO ulaşım ağlarının entegrasyonunu artıracağı da Karadzhov'un açıklamaları arasında yer aldı.

Törende konuşma yapan Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Nikolovski ise, tünelin Balkanlar ve tüm Avrupa için stratejik, ekonomik ve jeopolitik açıdan önemli ulaşım koridorlarından biri olduğunun altını çizdi.

Nikolovski, ayrıca bu demiryolu koridorunun Ukrayna'ya yönelik saldırı bağlamında da önem taşıdığını belirterek, bu hattın NATO'ya yardımcı olacağını ve Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmasına destek sağlayacağını ifade etti.

Törene AB Komisyonu temsilcileri ile AB ve NATO ülkelerinin Bulgaristan'daki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
