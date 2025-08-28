Bulgaristan'da Güneş Panelleri Arasında 49,3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı, Varna limanında güneş panelleri sevkiyatında 49,3 kilogram esrar buldu. Uyuşturucu, Kanada'dan gelen bir nakliye konteynerinde gizlenmiş halde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

SOFYA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı, Karadeniz kıyısındaki Varna limanında güneş panelleri sevkiyatı içinde gizlenmiş 49,3 kilogram esrar ele geçirdiğini duyurdu.

Ajans çarşamba günü yaptığı açıklamada, uyuşturucunun Kanada'nın Montreal kentinden gelen bir nakliye konteynerinde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Departmanı'nın risk analizi sonrasında konteynerin kapsamlı bir incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.

Kontrol sırasında yetkililer, 18 adet kullanılmış güneş panelinden oluşan sevkiyata odaklandı. Panellerin 12'sinin çiftler halinde birbirine yapıştırılarak gizli boşluklar oluşturulduğu tespit edildi. Bu boşluklarda, 105 vakumlu esrar paketi bulundu.

Ajans, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
