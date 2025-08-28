Bulgaristan'da Güneş Panelleri Arasında 49,3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

SOFYA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı, Karadeniz kıyısındaki Varna limanında güneş panelleri sevkiyatı içinde gizlenmiş 49,3 kilogram esrar ele geçirdiğini duyurdu.

Ajans çarşamba günü yaptığı açıklamada, uyuşturucunun Kanada'nın Montreal kentinden gelen bir nakliye konteynerinde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Departmanı'nın risk analizi sonrasında konteynerin kapsamlı bir incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.

Kontrol sırasında yetkililer, 18 adet kullanılmış güneş panelinden oluşan sevkiyata odaklandı. Panellerin 12'sinin çiftler halinde birbirine yapıştırılarak gizli boşluklar oluşturulduğu tespit edildi. Bu boşluklarda, 105 vakumlu esrar paketi bulundu.

Ajans, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.