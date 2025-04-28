5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul'da kuvvetli rüzgar hayatı kabusa çevirdi

Bülent Uygun, vefat eden kızı için taziyeleri kabul edecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Bülent Uygun, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için 30 Nisan'da mevlit okutacak. Bülent Uygun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kıymetli dostlarım, hepinizden Allah razı olsun. Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız. 30 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 ile 21.00 arasında Ataşehir MAREV'de mevlit okumamız olacaktır.'' dedi.

Teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için 30 Nisan Çarşamba günü mevlit okutacak.

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan kızı Almina Tude Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Almina Tude için Çarşamba günü mevlit okunacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TAZİYELERİ MEVLİTTE KABUL EDECEK

Bülent Uygun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, acısına ortak olan herkese teşekkür etti. 30 Nisan Çarşamba günü taziyeleri kabul edeceklerini belirten Bülent Uygun, "Kıymetli dostlarım, hepinizden Allah razı olsun. Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız. 30 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 ile 21.00 arasında Ataşehir MAREV'de mevlit okumamız olacaktır. Taziyeleri kabul edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun, vefat eden kızı için taziyeleri kabul edecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.