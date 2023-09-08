Buldan'da Üzüm Bağları Beyaz Örtülerle Kaplandı

Buldan'ın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini sıcak ve yağışlardan korumak isteyen üreticiler, arazilerini beyaz örtülerle kaplandı.

Buldan'ın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştiği bağlar, beyaz örtülerle kaplandı. Ürünlerini he sıcak hem de son günlerde etkili olan yağışlara karşı korumak isteyen üreticiler, bu sayesi üzümün dayanıklılığını da artırmış oldu.

Buldan'ın Yenicekent, Oğuz, Doğan, Bölmekaya ve Mahmutlu mahallelerinde yetişen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini kış şartlarına hazırladıklarını dile getiren üretici Hasan Demir, "Örtünün bize ilave maliyeti oluyor ancak üzümlerimizi aşırı yağışlardan ve sıcak havalardan korumak için bunu yapmak zorundayız. Aksi halde üzümde çatlamalar meydana geliyor. Bu durumda üzümler bozulabiliyor. Ayrıca üzümler bu şekilde daha fazla dayanıyor. Zaten bu yıl asmalarda görülen mildiyö hastalığından dolayı ürün az. Bizlerde bağlarımızdaki ürünümüzü koruma altına almak zorundayız" dedi. - DENİZLİ