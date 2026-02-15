Bulanık Kopspor, konuk ettiği Kars 36 Spor'u yendi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bulanık Kopspor, konuk etiği Kars 36 Spor'u 1-0 yendi.

Bulanık Kopspor, ligin 16. haftasında Kars 36 Spor'la karşılaştı.

İlçe stadında oynanan maç, Bulanık Kopspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçı izleyen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Kopspor'un elde ettiği başarının ilçede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması bizleri memnun ediyor. Bu galibiyette emeği geçen futbolcularımızı ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

Karşılaşmayı İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi.