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Bugünün Önemli Etkinlikleri: Bayramlaşma, Spor ve Diplomasi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramlaşma programlarına katılacak. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları gerçekleştirilecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da yakından izleniyor.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Bayramlaşma Programı ile AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'na katılacak, Trabzonspor – İnter UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçını izleyecek.

(Trabzon/11.00/14.00/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak.

(Konya/20.30)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

3- UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter'i konuk edecek.

(Trabzon/18.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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