Bugün Türkiye'de Siyasi ve Kültürel Etkinlikler

Güncelleme:
6 Nisan 2020'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingine katılması, Milli Eğitim Bakanı'nın Malatya'daki etkinliklere katılması ve Kültür Bakanı'nın sanatçının veda törenine iştirak etmesi öne çıkıyor. Ayrıca, çeşitli spor müsabakaları da gerçekleştirilecektir.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Kilis/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Battalgazi'de Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katılacak.

(Malatya/11.15-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "veda" törenine katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor-Beşiktaş GAİN, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ, Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.30/Trabzon/15.30/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftası başlayacak; Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Zerenspor-Arasspor, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana ve Göztepe-Türk Hava Yolları müsabakaları yapılacak.

(Aydın/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/17.00/17.00/19.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları oynanacak; RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Spor Toto-Gebze Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Altekma-Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart karşılaşmaları oynanacak.

(Şırnak/13.30/Ankara/14.00/Antalya/14.00/İstanbul/13.30/14.00/İzmir/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibini konuk edecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

8- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek. (Fotoğraflı)

***

