Bugün Türkiye'de Siyasi ve Kültürel Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Kilis/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Battalgazi'de Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katılacak.

(Malatya/11.15-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "veda" törenine katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor-Beşiktaş GAİN, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ, Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.30/Trabzon/15.30/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftası başlayacak; Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Zerenspor-Arasspor, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana ve Göztepe-Türk Hava Yolları müsabakaları yapılacak.

(Aydın/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/17.00/17.00/19.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları oynanacak; RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Spor Toto-Gebze Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Altekma-Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart karşılaşmaları oynanacak.

(Şırnak/13.30/Ankara/14.00/Antalya/14.00/İstanbul/13.30/14.00/İzmir/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibini konuk edecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

8- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek. (Fotoğraflı)

***

