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Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, Edirne Yarı Maratonu'nun daha fazla sporcunun katılımıyla düzenlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Akdağ, bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonun 11 yıldır kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

Maratonun daha nitelikli hale gelmesi ve katılımcı sayısının artırılması gerektiğini belirten Akdağ, ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sporculara dağıtılan tişört, madalya, çanta ve kumanyanın yanı sıra zaman ölçüm sisteminin de önemli maliyet oluşturduğunu aktaran Akdağ, bu yıl kayıtları 1071 sporcu ile sınırlandırmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Katılım talebinin mevcut kapasitenin üzerinde olduğunu dile getiren Akdağ, "İnanın binlerce sporcu bizi aradı, yazdı. Çünkü Edirne'de koşmak istiyor herkes. Gönül isterdi ki 2 bin sporcuyla yapalım." dedi.

Edirne'deki koşu kültürünün gelişmesini önemsediklerini dile getiren Akdağ, gençlerin spor organizasyonlarında görev alarak deneyim kazanmasını istediklerini ifade etti.

Toplantıda kulübün yönetim kuruluna katılan yeni üyeler tanıtılırken kentteki koşu topluluklarına destek amacıyla hazırlatılan yağmurluklar da temsilcilerine verildi.

Kaynak: AA