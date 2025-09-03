Bucak'ta Orman İşçisine Kabuk Soyma Makinesi Teslim Edildi

Burdur'un Bucak ilçesinde orman işçisine kabuk soyma makinesi teslim edildi.

Çamlık Köyü'nde orman işçisi olarak çalışan Salih Çelikdemir'e, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından aldığı kredi desteğiyle kabuk soyma makinesi teslim edildi.

Teslim töreni, Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir ve AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz'un katılımıyla Seydiköy Orman Deposu'nda gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Celal Korkmaz, önceliklerinin ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler olduğunu söyledi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan ilk proje olduğunu belirten Korkmaz, "1 günde 12 metreküp tomruk soyma işlemini bu sistemle 60-100 metreküpe kadar çıkartıyoruz." dedi.

Orman işçisi Çelikdemir ise teknolojinin insana kolaylık sağladığını dile getirerek, "Ben tek başıma ara kesim yapıyordum, günlerce uğraşıyordum, zorlanıyordum. Makine sayesinde 10 günde yaptığı işi artık bir günde yapacağım." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da makinenin orman işçisine hayırlı olmasını diledi.

Firma yetkilisi İsmet Arçin tarafından, kabuk soyma makinesi tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgi verildi.