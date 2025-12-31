Buca Belediyesi'nde iş bırakma eylemi sona erdi

İZMİR'de Buca Belediyesi işçileri, kasım ayı maaş ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini sona erdirdi.

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle başlattıkları eylemi sonlandırdı. İşçiler eylem yaparken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışı tatiline ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması tepkiye neden olmuştu. Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar, Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, kasım ayı maaşı hariç, işçi başına alacaklarının yaklaşık 100 bin lira civarında olduğunu söyledi.

'İŞÇİNİN MAAŞI ÖDEMEMİŞKEN BAŞKANIN ORADA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Geçen cumadan beri eylemde olduklarını belirten Yıldız, "Cuma günü eyleme çıkmamızın sebebi de 15-20 Aralık arasında yatması gereken çıplak maaşımız. Eyleme çıkarken temizlik işlerinin eyleme çıkmayacağını, önümüzdeki süreçte çıkacağını bildirmiştik. Pazartesi günü açıklama yapmıştık, salı günü temizlik işlerinin de eyleme çıkacaklarını söylemiştik. Salı günü temizlik işlerinin de iş bırakma eylemi yaptık, dün temizlik işlerinin alacaklarını ödediler. Geri kalan alacaklar ödenmedi. Ödenmediği için de bütün birimlerin tamamında iş bırakma eylemlerine aynı şekilde devam etti. Geldiğimiz noktada vadettikleri maaşın bir kısmını erzak kartına, geri kalanı nakit olarak yaklaşık 1 saat içinde işçilerin hesabına yatıracaklarını söyledilerö diye konuştu.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçi bu haldeyken, işçinin maaşı ödememişken başkanın orada olmasını doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Belediye Başkanı yaptığı açıklamada kendi parasıyla çıktığını ifade etmiş ama biz doğru bulmuyoruz. İşçisi, emekçisi bu haldeyken yeni yılın eşiğinde maaşını alamamışken her ne kadar bütün masrafları kendi karşılamış da olsa, orada olmasını doğru bulmuyoruz, etik bulmuyoruz. Kamuoyu bu konuda gereken tepkiyi gösterdi. İşçileri alacaklarını ödediklerinde, kimin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Tek derdimiz Buca Belediyesi emekçilerin alacakları haklarının zamanında alması, evine ekmek götürmesi."

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,