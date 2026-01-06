Buca Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Duman'ın Phuket tatiline eleştiri

İzmir Buca Belediye Meclisi'nde Ak Parti'li meclis üyeleri, işçilerin eylemi sırasında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Tayland'ın Phuket bölgesinde tatilde olmasını eleştirdi.

Buca Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Duman'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda Duman'a, belediyenin giderlerinin karşılanması amacıyla yurt içi bankalardan faiz dahil 375 milyon 800 bin liraya kadar kredi kullanma yetkisi verilmesine ilişkin önerge görüşüldü.

Duman, kredinin belediye personeline yönelik ödemelerde kullanılacağını belirterek, "Önergede de ayrı ayrı belirttik. Kredi, şirket işçilerinin, memurların ve kadro işçilerinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır. Bunu da önergemize ilave olarak düzenledik." dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen önerge, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte, kredi kullanımı ve sözleşme süreçleriyle ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Duman'a yetki verildi.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Kesil, işçilerin eylemi sırasında yurt dışında tatilde olmasına yönelik Duman'a eleştirilerde bulundu.

Duman'ın söz konusu tatili nedeniyle Buca ilçesinin medyada geniş yer bulduğuna dikkati çeken Kesil, "O gün sizi Tayland'ın Phuket adasından buraya getiren kamuoyu baskısını oluşturan Buca ve Türk halkına teşekkür ediyorum. O baskı olmasa uçağa binip buraya gelmeyecektiniz. Yılbaşı itibarıyla da belediye başkanlığınızın gerektirdiği işleri de yapmaya başlamayacaktınız. Sizin işçiniz 3 derece soğukta bekliyorken, kusura bakmayın 1 yıl önce de planlamış olsanız o tatile gidemezsiniz. Burada görevli bıraktım diyerek gidemezsiniz. Genel Merkez otoritesinin verdiği rahatlıkla mı gittiniz? Buradan sorumlu sizsiniz. Durumu normalleştiremezsiniz. Kamuoyunun sizden beklediği bence sade bir özürdü." dedi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu da Duman'ın yurt dışı tatilini eleştirerek, Phuket'teki yerel yönetim uygulamalarına atıfta bulundu.

Polatoğlu, 2024 yılında söz konusu bölgedeki çöp krizinin yerel yönetim tarafından çözüldüğünü belirterek, bu deneyimlerin Buca'ya da yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Hakkındaki tatil eleştirilerine yanıt vermeyen Duman, mecliste gündeme gelen SGK borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bu borç ne benim ne sizin ne de bizim sorumluluğumuzdaki dönemin borcu. Geçen yıl kamuya olan borç tahsil edilmedi, şimdi ediliyor. Elbette bu borç ödenecek. Bugün burada oy birliğiyle alınan kredi yetkisi kararı da önemli. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.