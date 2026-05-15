BRICS bakanlar toplantısından Orta Doğu konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bildiri çıkmadı

BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Yeni Delhi'deki 2 günlük toplantının ardından Orta Doğu'daki egemenlik, deniz güvenliği ve Gazze gibi konulardaki fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bildiriye imza atamadı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 2 günlük BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi ancak toplantıdan ortak bildiri çıkmadı.

Hindistan yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, üyelerin Orta Doğu'daki egemenlik, deniz güvenliği, sivil altyapı ve hayatın korunması gibi konularda kendi görüşlerini dile getirdiği aktarıldı.

Bu konularda üyeler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bildiri imzalanamadığı belirtildi.

Ayrıca taslak metnin Gazze, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki güvenlik konularını ele alan bölümlerinin bazı kısımlarına ilişkin "bir üyenin çekinceleri" olduğu yönünde bir dipnot da yer aldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

