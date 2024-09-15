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BRICS Medya Zirvesi Moskova'da Sona Erdi

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Rusya'nın TASS haber ajansının ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Medya Zirvesi, Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde sona erdi. Zirveye 40'tan fazla ülkeden medya temsilcileri katıldı ve sonuç bildirisi kabul edildi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Medya Zirvesi sona erdi.

Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen zirveye, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve 40'ı aşkın ülkeden medya kuruluş yöneticileri, gazeteciler ve uzmanlar katıldı.

Zirvede, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

İki gün süren zirvede, sonuç bildirisi kabul edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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