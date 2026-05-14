BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı Hindistan'da başladı

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı baskı ve artan akaryakıt fiyatlarının gölgesinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı.

Hindistan, iki gün sürecek toplantı kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika öncülüğünde kurulan 11 üyeli örgütteki ülkelerin dışişleri bakanlarını ağırlıyor.

Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Şü Feyhong yer alıyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti nedeniyle Pekin'de bulunuyor.

Jaishankar'ın BRICS mesajı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, açılış konuşmasında BRICS'in, gelişmekte olan ülkelerin finansman alanındaki sorunların yanı sıra enerji, gıda ve gübre fiyatlarındaki artışla daha etkili şekilde mücadele etmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Jaishankar, görüşmelerin küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanacağını belirtti.

"Uluslararası ilişkilerde büyük bir değişim döneminde bir araya geldik." ifadesini kullanan Jaishankar, gelişmekte olan ülkelerin BRICS'ten giderek daha fazla "yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rol" üstlenmesini beklediğini kaydetti.

