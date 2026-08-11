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Mercosur-AB Anlaşması Brezilya İhracatını Artırdı

Mercosur-AB Anlaşması Brezilya İhracatını Artırdı
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Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Mercosur-AB serbest ticaret anlaşmasının ilk 60 gününde AB'ye ihracatın %4 arttığını, anlaşmanın ticaret erişimini genişlettiğini ve kısıtlamalara rağmen ihracatı çeşitlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

RIO DE JANEIRO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ilk 60 gününde, ülkesinin AB'ye ihracatının yaklaşık yüzde 4 arttığını duyurdu.

25. Brezilya Tarım İşletmeciliği Kongresi'nde konuşan Alckmin, AB'ye yönelik ihracattaki artış üzerine değerlendirmelerde bulundu. Alckmin söz konusu artışın, anlaşmanın Brezilya'nın uluslararası pazarlara erişimini genişletme ve ihracat rotalarını çeşitlendirme konusundaki etkinliğini doğruladığını belirtti.

26 yıllık müzakere sürecinin ardından ocak ayında imzalanan anlaşma, iki blok arasındaki ticaretin yüzde 90'ından fazlasında gümrük vergilerinin kademeli olarak azaltılmasını veya tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Alckmin, korumacı önlemlerdeki mevcut artış göz önüne alındığında, Brezilya'nın ticaretini daha da çeşitlendirmesinin önemini vurguladı.

ABD ile ticari ilişkilere de değinen Alckmin, ülkenin ihracatına yönelik ABD kısıtlamalarını azaltmak için Washington ile diyalog yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Alckmin, bazı pazarlarla yaşanan ticari zorluklar karşısında, AB dahil diğer ortaklarla ilişkileri genişletmenin ülke ihracatının büyümesini sürdürmek için önemli bir strateji olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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