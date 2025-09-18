Brenner Tüneli: İtalya ve Avusturya Arasındaki Taşımacılığı Değiştirecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Brenner Tüneli'nin faaliyete geçtiğinde, ülkesi ile Avusturya arasındaki taşımacılığı kökten değiştireceğini ve İskandinavya-Akdeniz koridorunun merkezi bir kavşağı haline geleceğini söyledi.

İtalya ile Avusturya sınırındaki Brenner'de inşası devam eden demir yolu hattının geçeceği büyük tünelin inşasında son diyaframın kırılma töreni yapıldı.

Törene, Meloni ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker beraber katıldı.

Başbakan Meloni, burada yaptığı konuşmada, "Bu anıtsal bir projedir. Bugün, kıtanın en büyük altyapı projelerinden birinin hayata geçirilmesi için birlikte belirleyici bir adım atıyoruz. Bu, İtalya, Avusturya ve tüm Avrupa için tarihi bir gün." dedi.

"Brenner Tüneli, İskandinavya-Akdeniz koridorunun merkezi bir kavşağı ve temel taşlarından biri olacak." diyen Meloni, bu girişimin İtalya ile Avusturya'yı ilk kez yer altı tüneliyle birbirine bağlayacağını belirtti.

Meloni, bu tünelin pek çok şeyi değiştireceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu tünel faaliyete geçtiğinde, İtalya ile Avusturya arasındaki taşımacılığı kökten değiştirecek. Fortezza–Innsbruck arasındaki yolculuk süresi yolcu trenlerinde mevcut 80 dakikadan 25 dakikaya, yük trenlerinde ise 105 dakikadan 35 dakikaya inecek. Bu da Avrupa çapında hayati öneme sahip Brenner A22 Otoyolu üzerindeki yoğunluğu azaltacak, üretim ağımızın rekabet gücünü artıracak, çevresel açıdan çok olumlu etkiler yaratacak."

Avusturya Başbakanı Stocker de "Bugün tarihi bir an ve Brenner Tüneli, komşular arası işbirliğiyle nelerin başarılabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tünelin, tek başına transit sorununu çözmeyeceğine dikkati çeken Stocker, halihazırdaki otoyolun, kapasitesini uzun süre önce doldurduğunu vurguladı.

Stocker, geçiş trafiğinin, komşuları için ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade ederek, hem otoyol hem de demir yolu taşımacılığında komşular olarak çözüm üretmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Brenner Tüneli, Avrupa için stratejik altyapı projeleri arasında gösteriliyor

Meloni ve Stocker'in bugün son diyaframın kırılma törenine katıldığı İtalya ve Avusturya arasındaki Brenner Tüneli, kuzey-güney aksında Avrupa ulaşımı açısından stratejik altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

İtalyan basınındaki bilgilere göre, yapımına 2007'de başlanan büyük projenin, 10,5 milyar avroya mal olması ve 2032 yılında faaliyete açılması hedefleniyor.

Tünel uzunluğunun 55 kilometre, toplam hat uzunluğunun 65 kilometre olacağı Brenner Tüneli'nin inşası tamamlandığında dünyanın en uzun demir yolu tüneli olacağı belirtiliyor.