BP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın işletmeciliğini Azerbaycan'a devretti

İngiliz enerji şirketi BP, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın (BTC) işletmeciliğini Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) iştiraki olan SOCAR Midstream Operations'a (SMO) devretti.

BP'den yapılan açıklamada, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın işletmeciliğinin bugün Azerbaycan petrol şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Midstream Operations'a (SMO) devredildiği bildirildi.

Devir işleminin boru hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçen tüm bölümlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, BTC'ye ilişkin tüm faaliyetlerin yönetiminin yanı sıra hem BTC hem de Güney Kafkasya Boru Hattı sistemleriyle ilgili BP tarafından yürütülen ortak operasyonların işletmeciliğinin de SMO'ya geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, Sangaçal Terminali'nin işletmeciliğinde herhangi bir değişiklik olmadığı, BP'nin terminalin operatörü olarak görevini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, 2006'da faaliyete başlamıştı. İngiliz şirket, hattın inşası ve işletilmesinde proje lideri olarak görev yapmıştı.