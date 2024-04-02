Bozyazı'da Muhtarlık Yarışında Eşit Oy Sonucu Kurayla Belirlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi.

İlçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için Okay Güğül ve Enver Başkan'ın da aralarında olduğu 3 aday yarıştı.

Mahalledeki 851 seçmen için kurulan sandıklardan, adaylar Güğül ve Başkan'a 329'ar oy çıktı.

Seçim görevlileri, iki adaya sonucu bildirip muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

Adayların katılımıyla İlçe Seçim Kurulu'nda çekilen kurada, muhtarlığı Güğül kazandı.

Okay Güğül, gazetecilere, muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşlar için güzel hizmetler sunmaya çalışacağını ifade etti.