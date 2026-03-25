Bilecik'te çiftçilere yerli nohut tohumu dağıtıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 32 üreticiye 12,4 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut tohumu dağıtıldı. Programda yerli ve milli 'azkan' nohut tohumlarının ekimi ve faydaları hakkında bilgiler verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca 32 üreticiye, 12,4 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut tohumu dağıtıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve nohut üreticileri katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklığa dayanıklı, biçerdöver hasadına uygun yerli ve milli çeşitlerin ekimine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aksu, programda katılımcılara bilgi vererek şunları kaydetti:

"Projeden 32 çiftçimiz faydalanacak. Yerli ve milli 'azkan' nohut tohumu 950 dekar alanda ekilmek üzere 12 bin 400 kilogram nohut tohumu yüzde 75 hibe katkılı olarak dağıtılacaktır. İlçemizde 6 bin dekar civarında nohut ekiliş alanı bulunmaktadır."

Programa katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, dağıtılan tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv'de ilginç görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor