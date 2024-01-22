Boyabat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 adet kenevir tohumu, 3,95 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda 10 adet kenevir tohumu, 3,95 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.