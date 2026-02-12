Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı. Vali Özarslan'ın başkanlık ettiği toplantıda, bölgede yapılan çalışmalar ele alındı ve yeni fabrika kurma ruhsatı alan iş insanlarına arsa tahsis belgeleri verildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Enver Yılmaz bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantının ardından Boyabat OSB alanında üretime dönük fabrika kurma ruhsatı alan dört iş insanına Vali Özarslan tarafından arsa tahsis belgeleri verildi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel