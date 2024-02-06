Boyabat'ta Gençlerin Gözünden Deprem ve Kudüs Sergisi

Boyabat'ta, "Gençlerin Gözünden Deprem ve Kudüs" konulu karikatür ve resim sergisi düzenlendi.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Boyabat Gençlik Merkezi iş birliğinde Kaymakamlık Salonu'nda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümü ile İsrail'in Gazze'deki katliamları konulu karikatür ve resim sergisi ziyarete açıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah böyle bir faciayı bir daha yaşamayız. Depreme karşı dayanıklı binalar yapılması kadar, deprem olacakmış gibi bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız. Buradaki resim ve karikatürlerde de gençlerimiz, çocuklarımız çok anlamlı eserler ortaya çıkarmışlar. Öğretmenlerine ve kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Boyabat Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi'nde görsel sanatlar öğretmenleri Aşkın Ayrancıoğlu ve Fadime Kutlu'nun kursiyerleri, resim öğretmenleri Ayşe Karaca, Ünal Karaca, Hasan Küçükbaş, Aşkın Ayrancıoğlu ve peyzaj mimarı karikatürist Behiç Yalçın Ayrancıoğlu'nun çizimlerinden oluşan 29 karikatür, 23 resmin yer aldığı sergi, üç gün açık kalacak.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Adli Yargı, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile davetliler katıldı.