Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden İrfan Erbaş seçildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulda mevcut başkan İrfan Erbaş, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Erbaş, esnafın sorunları için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesapları okunarak ibra edildi.

Genel kurula tek aday olarak katılan mevcut başkan İrfan Erbaş, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Erbaş, 15 yıllık görev süresi boyunca şoför esnafının sorunlarının çözümü için gayret sarf ettiğini, bundan sonra da aynı sorumlulukla devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından üyelerinin kendisini gece gündüz arayabileceklerini dile getiren Erbaş, "Her zaman birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz. Tekerlerinize taş değmesin, Allah yolunuzu açık etsin. Genel kurulumuzun bizlere ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genel kurula Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Baş, Boyabat Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Murat Yükselecek ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
