Bosna Hersek'te Karabağ Zaferi'nin 3. yılı törenle kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı törenle kutlandı.

Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçiliğince Dobrinja bölgesinde bulunan Azerbaycan Dostluk Parkı'nda tören düzenlendi.

Törene, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türk kurumları temsilcileri, Maarif Okulları öğrencileri ile davetliler katıldı.

Ziyaretçilerin anıt alanına karanfil bırakmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Büyükelçi Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan tarihinde çok önemli bir yer edindiğini söyledi.

Karabağ Zaferi'ni "sadece Azerbaycan'ın değil Türkiye'nin de bayramı" olarak nitelendiren Guliyev, şöyle konuştu:

"44 günlük savaş boyunca hem Türk halkı hem de Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu ve biz bu zafere ulaştık. Azerbaycan bugün o zaferin ilk güzelliklerini görmektedir. 28 yıl işgal altında kalan Karabağ'da şehir ve kentler onarılıyor, yollar ve hava limanları yapılıyor. İnşallah birkaç seneye Karabağ, dünyanın dikkatini çeken bir yer olacak."

Karabağ Zaferi

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 3 yıl geçti.

2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine de son verdi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillere saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması, bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

28 Eylül'de seferberlik ilan edilmesinin ardından, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaklaşık 1500 rakımlı şehre sadece hafif silahlarıyla gidebilen Azerbaycan ordusunun özel eğitimli birlikleri, göğüs göğse savaşarak şehri kurtardı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu.