Haberler

Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül için karar çıktı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül için karar çıktı Haber Videosunu İzle
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül için karar çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından kararını açıkladı. Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül için karar çıktı

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınuriguler4154:

evinden rahat rahat öaipulayif hareket yapsın diyedir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

bunların oturdukları ev ise hapis ödül. yaptıkları kâr..adam hapis cezasında bile tavan yaptı +10

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor! İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Cezaevinden izinli çıkıp eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren cani hakkında yeni karar
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor! İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Cezaevinden izinli çıkıp eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren cani hakkında yeni karar
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Ömer Üründül, derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek o isme yüklendi

Derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek Galatasaraylı o isme yüklendi
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: 'Kuzey'den özür dileyecek

Seul'den Kim Jong Un'a özür sürprizi: Sebebi şoke etti
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu

Merakla beklenen enflasyon rakamları belli oldu! 48 ay sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.